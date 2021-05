Die Maske als modisches Accessoire

Corona bleibt. Vorerst. Eine Tatsache, mit der wir uns abfinden müssen. Und die, das darf getrost gesagt werden, Auswirkungen auf nahezu alle Aspekte des täglichen Lebens hat. Oder haben wird. Dachten viele – da nehme ich mich nicht aus – dass die Sache in ein paar Wochen womöglich vergessen sein dürfte, gehen wir mit dem August in den mittlerweile sechsten Monat, in dem Corona eine Rolle spielen wird. Da ist das Tragen eines Mundschutzes beim Einkaufen noch eine der zu vernachlässigenden Änderungen. Urlaub, Familienfeiern, Volksfeste, Stadtbummel, einfach mal ein Dutzend Freunde zum Grillen einladen – alles nicht so einfach. Nahezu alle Aktivitäten, die im Sommer 2019 Selbstverständlichkeiten waren, müssen im Sommer 2020 mit Corona gedacht werden. Womit wir bei den Masken, genauer beim Mund-Nasen-Schutz, sind. Die haben sich als unerlässliches Accessoire entpuppt – und sind bei mir zu der obligatorischen Dreifaltigkeit – Handy, Geldbeutel, Schlüssel – als Nummer vier hinzu gekommen. Bis auf Weiteres.

Der Zoo in Siegelbach: Ein Besuch lohnt

Auch wer den Kaiserslauterer Zoo besuchen möchte, sollte eine Maske mit dabei haben. Am Eingang kann es zu Warteschlangen kommen, in denen der Mindestabstand womöglich nicht richtig eingehalten werden kann. Außerdem braucht man den Schutz, wenn man sich am Kiosk eine Erfrischung kaufen möchte. Das Zoo-Gelände ist ansonsten weiträumig genug – zudem noch im Freien – so dass die Maske nicht permanent getragen werden muss. Maske hin, Corona her: Es lohnt sich in der Tat, den Zoo zu besuchen. Das Team rund um Zoodirektor Matthias Schmitt hat in den vergangenen Jahren Beachtliches geleistet, die Ärmel hochgekrempelt, die Anlage auf Vordermann gebracht, das Konzept umgestellt. Und: Die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Zoo ist hoch. Jedenfalls erschien es mir so bei meinem Besuch in dieser Woche. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Sicher: Es gibt größere Tierparks, mit wesentlich mehr Tier(art)en. Aber: Die sind alle nicht quasi vor der Haustür.

Das Geld für die Kultur-Szene fließt. Endlich!

Gute Nachrichten für die Kunstszene: Die Sponsorengelder für die künstlerischen Teilnehmer des Live-Streams aus der Fruchthalle können ausgezahlt werden. Das wurde diese Woche im Interimsausschuss, dem Mini-Stadtrat in der Coronazeit, entschieden. Im Vorfeld hatte es Wirbel um die Sache gegeben, da der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung Ende Juni das Thema zwar auf der Tagesordnung hatte, allerdings nicht darüber entschied. Geld, das offiziell nicht angenommen wurde, darf auch nicht ausgezahlt werden. Die Folge: Das Geld lag auf Eis, die Künstler guckten noch weitere vier Wochen in die Röhre. Nun darf das Geld fließen und Oberbürgermeister Klaus Weichel entschuldigte sich für die Verzögerung. Das Thema hätten nicht alle auf dem Schirm gehabt. Irgendwie zwar verständlich – es ist für uns alle schließlich die erste Pandemie mit einem ansteckenden Virus – für die einzelnen Künstler aber mehr als ärgerlich: Den meisten war und ist immer noch, durch die Auflagen für Veranstaltungen, die Grundlage für das Dasein entzogen. Und noch ein Wort zur vielzitierten System-Relevanz: Sicher, Künstler backen kein Brot, pflegen keine Kranken, betreuen keine Kinder. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ein Leben ohne Konzerte, Lesungen, Ausstellungen? Eben ….