Das Coronavirus hat zwei weitere Todesopfer gefordert. Das teilte Landrat Ralf Leßmeister (CDU) am Dienstagabend mit. Eine Person in der Stadt Kaiserslautern und eine Person in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg seien gestorben, erklärte Leßmeister. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus in Stadt und Kreis Kaiserslautern verstarben, auf zehn. Sieben Todesfälle gab es bisher in der Stadt und drei im Landkreis.

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern meldete am Dienstagabend 53 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis. 32 entfielen davon auf die Stadt Kaiserslautern, 20 auf den Landkreis Kaiserslautern und ein Fall auf die Streitkräfte. 79 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden, 27 aus der Stadt, 34 aus dem Landkreis und 18 von den Streitkräften. Aktuell sind damit 602 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.