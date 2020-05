Die Ansteckung mit dem Coronavirus hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Damit hat sich die Anzahl der Toten in Verbindung mit dem Virus im Bereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Kaiserslautern, das zuständig ist für Stadt und Kreis, auf vier erhöht. Sechs weitere Personen wurden positiv getestet, damit sind aktuell 56 Personen infiziert. Die Zahl der Genesenen ist um sieben Personen gestiegen und liegt aktuell bei 163 Personen. Insgesamt wurden bis dato in Stadt und Kreis 223 Menschen positiv auf das Virus getestet. In der Stadt waren es 121 Personen (davon 76 genesen) und im Landkreis Kaiserslautern 101 Personen (davon 77 genesen). Sie verteilen sich auf die Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt: VG Bruchmühlbach-Miesau: 4 (davon 3 genesen); VG Enkenbach-Alsenborn: 29 (davon 25 genesen); VG Landstuhl: 21 (davon 17 genesen); VG Otterbach-Otterberg: 13 (davon 13 genesen); VG Ramstein-Miesenbach: 20 (davon 16 genesen); VG Weilerbach: 15 (davon 13 genesen).