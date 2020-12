Die Reihe von Sterbefällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus reißt nicht ab: Das Gesundheitsamt Kaiserslautern vermeldete am Montagabend drei neue Todesfälle. Zwei Fälle kommen aus der Stadt Kaiserslautern, ein Fall aus dem Landkreis Kaiserslautern. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen aus Stadt und Kreis, die mit dem Coronavirus infiziert waren und in der Folge starben, auf 42. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 52 neue Corona-Fälle. 26 Neuinfektionen entfielen auf die Stadt Kaiserslautern, zwei auf die Streitkräfte und 24 auf die Stadt Kaiserslautern. 40 Menschen wurden als genesen aus der Quarantäne wieder entlassen. Aktuell sind mit dem Coronavirus 732 Menschen in Stadt und Kreis infiziert. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte es in der Stadt Kaiserslautern und dem Kreis Kaiserslautern 3086 Corona-Fälle gegeben. 2312 Menschen wurden als genesen wieder aus der Quarantäne entlassen.