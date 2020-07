Es hat neue Infektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis Kaiserslautern gegeben. Im Zeitraum vom 23. bis 24. Juli wurden drei Personen positiv auf das Virus getestet. Zwei Menschen kamen aus der Stadt Kaiserslautern, eine Person aus dem Landkreis Kaiserslautern. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Freitagabend mitgeteilt. Damit sind aktuell 36 Personen in Stadt und Landkreis an dem Virus erkrankt. Bisher hatte es in Stadt und Landkreis 342 Corona-Fälle gegeben. 300 Menschen sind wieder genesen. Sechs Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach hatte in dem Zeitraum vom 23. bis 24. Juli 44 Proben genommen.