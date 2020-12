In der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Hauptpost in der Logenstraße haben sich zwölf Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagabend mitgeteilt.

Um die restlichen Bewohner zu schützen, wurde ein Stockwerk der Unterkunft unter Quarantäne gestellt. Am Montag wird das Gesundheitsamt, unterstützt durch das städtische Referat für Feuerwehr und Katastrophenschutz, alle Bewohner sowie alle Mitarbeiter erneut testen. Das Postgebäude ist seit 2015 eine der Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt Kaiserslautern, die Betreuung vor Ort erfolgt durch das Deutsche Rote Kreuz. Insgesamt leben dort derzeit rund 160 Personen.

Coronavirus: Zwei weitere Todesopfer

Zwei weitere Menschen aus dem Landkreis sind in Verbindung mit Coronavirus gestorben. Das hat das Gesundheitsamt am Freitagabend mitgeteilt. Es meldete 38 neue Corona-Fälle, 13 im Landkreis, zwei bei den Streitkräften und 23 in der Stadt Kaiserslautern.