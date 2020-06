Nach einer Phase der Beruhigung hat Kaiserslautern am Donnerstag deutlich bei den Infektionsfällen mit dem Coronavirus zugelegt. Acht neue Infektionsfälle meldete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Abend. Die Neuinfektionen in der Stadt bezögen sich auf wenige Familien, die alle im Zusammenhang stehen. Die Infektionskette sei damit für das Gesundheitsamt nachvollziehbar. Sie beziehe sich nicht auf multiple Infektionsherde. Ein weiteres positives Testergebnis kam im Landkreis Kaiserslautern bei einer Person aus der VG Enkenbach-Alsenborn dazu. Die Anzahl der aktuell Infizierten liegt damit in Stadt und Kreis Kaiserslautern nunmehr bei 41 Personen.