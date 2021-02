Laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern sind in der Stadt zwei weitere Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt gab es damit in Kaiserslautern bisher 79 Todesfälle, im Landkreis sind es bis dato 47. Für Dienstag meldete das Gesundheitsamt zudem 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2, die sich wie folgt auf Stadt und Kreis verteilen: Kaiserslautern (1 neu), Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (2), VG Landstuhl (3), VG Otterbach-Otterberg (15), VG Ramstein-Miesenbach (2), VG Weilerbach (7). Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis mit 100 an. In der Stadt lag der Wert am Dienstag bei 67.