Am Freitag hat das Gesundheitsamt 16 neue Corona-Infektionsfälle in Stadt und Landkreis gemeldet. Für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 8. Februar meldete es zudem drei Sterbefälle aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg nach. In der Stadt Kaiserslautern kamen am Freitag sechs Neu-Infizierte hinzu, im Landkreis zehn. Die Fälle im Landkreis verteilen sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Bruchmühlbach-Miesau (2), VG Enkenbach-Alsenborn (3), VG Landstuhl (2), VG Ramstein-Miesenbach (1), VG Weilerbach (2). Am Samstag meldete das Gesundheitsamt keine Neu-Infektionen.