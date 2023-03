Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stadt und Landkreis Kaiserslautern sind seit dem Wochenende in die Corona-Warnstufe rot gekommen. Damit sind beide Gebietskörperschaften zu Risikogebieten geworden. In Kaiserslautern tagt erstmals am Montag die regionale Task Force.

Die Stadt Kaiserslautern war am Samstag in die Warnstufe rot gekommen, die ab 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gilt. Am Sonntag folgte dann der Landkreis Kaiserslautern. Die