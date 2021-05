Idyllisch liegt das Hofgut Mühlberg zur Rechten am Ortseingang von Mölschbach. Wohnhaus der Familie Sandra und Thomas Zinßmeister, Stallungen, Scheune, Holzbackofen, Pferdekoppel und Weiden in Hanglage bilden ein ländliches Ensemble. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Auf dem „Lernort Bauernhof“, einem außerordentlichen Lernort, wo Schülerinnen und Schüler seit neun Jahren Einblicke in einen landwirtschaftlichen Betrieb erhalten und sie Themen aus dem Unterricht in Biologie, Erdkunde und Sachunterricht in der Praxis vertiefen können, ist es ruhig geworden.

„Anfang März hatten wir übers Jahr verteilt annähernd 40 Anmeldungen von Schulklassen“, berichtet Thomas Zinßmeister. „Bis auf eine Klasse haben alle Schulen ihren Besuch auf unserem Hof abgesagt.“ Corona und die aus der Pandemie resultierenden Lockdowns haben einen Besuch auf dem Bauernhof nicht möglich gemacht.

Waren es anfangs mehr Grundschulen, die sich für einen Aufenthalt auf dem außerschulischen Lernort entschieden haben, haben sich nach und nach auch weiterführende Schulen für Praxistage auf dem Hofgut interessiert. Hinzu kamen Kindergärten, die den kleinen Hof der Familie Zinßmeister aufsuchten.

Monetäre Einbußen, weil keine Klassen kommen

Für Thomas Zinßmeister, der zusammen mit seiner Frau Sandra bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Zertifikatslehrgänge zur Bauernhofpädagogik absolviert hat, bedeutet der Rückgang an Schulklassen eine monetäre Einbuße. Mindereinnahmen hat er durch den Wegfall von Fördermitteln pro Schulklasse, die die Landwirtschaftskammer zur Verfügung stellt und einen kleinen Eigenanteil je Schulklasse. „Für den ,Lernort Bauernhof’ ist ein wichtiges Standbein weggebrochen.“

Doch sind es nicht nur Mindereinnahmen, die dem „Lernort Bauernhof“ fehlen. Wer wie Thomas Zinßmeister für das Landleben lebt, morgens bereits vor 6 Uhr im Stall steht, Pferde, Schafe, Hühner und den Esel „Herrmann“ versorgt, sich tagsüber um Futter für die Tiere bemüht, Weiden pflegt und den Hof in Schuss hält, der freut sich auch, wenn er das, wofür er steht, an andere weitergeben kann. „Bei uns erfahren Jugendliche, dass nicht nur Handy, Internet und Feiern zum Leben gehören.“ Dankbar seien die Schüler für Einblicke in die Landwirtschaft, in die Natur und in eine gesunde Ernährung. Immerhin hätten noch Schüler der Berufsbildenden Schule I Technik, der Kurpfalz-Realschule plus und der Fritz-Walter-Schule im Rahmen der vom SOS-Kinderdorf geleiteten Schulsozialarbeit stundenweise das Hofgut aufgesucht.

Am Ende eines Projekttages habe ein gemeinsames Kochen und Essen an einem großen Tisch stattgefunden, erzählt Thomas Zinßmeister. „Wann haben Kinder schon einmal die Möglichkeit, sich bei der Zubereitung von Kartoffeln und Karotten in einer Hofküche einzubringen?“

Auch die Jahresfeste fielen dieses Jahr ins Wasser

Vier Jahresfeste, die dem Hof in den vergangenen Jahren viele Besucher aus der Region beschert haben, konnten dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden. „Kein Maifest, kein Sommerfest, kein Latwersch-Fest“, bedauert er. Schweren Herzens abgesagt hat Thomas Zinßmeister bereits jetzt das seit vielen Jahren so beliebte Krippenspiel kurz vor Weihnachten im Pferdestall. Bis zu 400 Besucher hätten sich am letzten Adventswochenende nach Mölschbach aufgemacht, um in mehreren Aufführungen, dem Krippenspiel mit jungen Eltern und einem Neugeborenen, umgeben von lebenden Tieren, beizuwohnen.

„Man spürt, dass was passiert ist.“ Doch die Stille auf dem Hof habe auch ihre positiven Seiten. Die ruhigere Zeit habe der Familie gut getan. „Wir haben viele Stunden miteinander verbracht, den Garten gepflegt und die Außenanlagen des Hofes auf Vordermann gebracht“, berichtet Zinßmeister rückblickend.