Im Streit um die Berücksichtigung der Stationierungsstreitkräfte bei der Corona-Statistik hat der Landkreis Kaiserslautern einen Teilerfolg errungen: Seit Dienstag werden nun in der Auflistung der Covid-19-Fallzahlen von Rheinland-Pfalz auf der offiziellen Landesseite www.corona.rlp.de die in der Region lebenden Amerikaner nicht nur als Infizierte, sondern neu auch als Einwohner berücksichtigt – was die Inzidenzwerte senkt: beim Landkreis von 148,1 auf 126,6, bei der Stadt von 112 auf 104,9. „Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Robert-Koch-Institut Einsicht zeigt und dies auch bundesweit Berücksichtigung findet“, so Landrat Ralf Leßmeister. „Denn die rheinland-pfälzische Ampel-Karte, auf die die Bevölkerung als erstes schaut, weist leider nach wie vor die Inzidenzen ohne Anerkennung der Stationierungsstreitkräfte aus.“