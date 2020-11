Das Corona-Testzentrum am Warmfreibad Kaiserslautern hat in der ersten Woche fast 800 Abstriche genommen. „Insgesamt haben wir 776 Abstriche in der ersten Wochen am Warmfreibad genommen“, berichtet Projektleiter Sascha Faber vom städtischen Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz. Eine Information wie viele der durchgeführten Tests positiv waren, liege auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nicht vor, so die Stadt auf Nachfrage. Die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, von 15 bis 18 Uhr bleiben sowohl in dieser Woche vom 2. November, aber auch in der kommenden Woche ab dem 9. November aufrechterhalten. Faber betonte, dass die Anfahrt zum Parkplatz des Testzentrums ausschließlich über den Daennerplatz und die Stiftswaldstraße erfolge, nicht über die Entersweiler Straße. „Wir versuchen bestmöglich, den Betrieb so reibungslos wie möglich für die Patienten zu organisieren. Um Stau auf der Entersweiler Straße zu vermeiden, bitten wir die Betroffenen deshalb, über die Stiftswaldstraße anzufahren.“

Das Kaiserslauterer Testzentrum ist am Montag der vergangenen Woche, 26. Oktober, in Betrieb gegangen. Zeitgleich wurde das Testzentrum in Schwedelbach geschlossen, um es winterfest zu machen. Dieses öffnet ab der nächsten Woche wieder. Dort werden dann Montag, Dienstag und Donnerstag, von 16 bis 19 Uhr, Abstriche genommen.

Wichtig: nur wenn eine ärztliche Überweisung für einen Abstrich vorliegt, kann der Test vorgenommen werden. Beide Testzentren stehen Stadt- und Landkreis-Bewohnern zur Verfügung.