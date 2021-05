Das Corona-Testzentrum im Warmfreibad ist am Dienstag überrannt worden. Verärgerte Leser berichteten der RHEINPFALZ, sie hätten über zwei Stunden auf einen Abstrich gewartet – um dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt zu werden. Was Stadtverwaltung und Rettungskräfte zu den unhaltbarer Zuständen sagen.

Zweieinhalb Stunden hat ein Lehrer, an dessen Schule es einen Corona-Fall gibt, am Dienstag vorm Testzentrum am Warmfreibad im Auto ausgeharrt. „Die Wagen stauten sich zurück bis zur Daenner Kaserne“, berichtet er. Kurz vorm Ziel erklärte ihm ein freundlicher Ordnungshüter, dass er am Mittwoch noch einmal wiederkommen muss. „Am besten kurz vor 15 Uhr und zu Fuß, dann geht es schneller“, hieß es. Der Betroffene versteht die Welt nicht mehr. „Ich habe Verständnis dafür, dass Leute Feierabend machen müssen. Die machen einen schweren Job.“ Aber die Fallzahlen seien absehbar gewesen. „Wenn man Infektionsketten aufdecken will, braucht man schnelle Testergebnisse.“

„Es ist eine Schande“

Einem Bürger aus Weilerbach erging es ähnlich. Er wartete zwei Stunden mit seiner erkrankten Frau in der Autoschlange, um dann gegen 18.30 Uhr abgewiesen zu werden. „Hinter unserem Fahrzeug standen mindestens noch 30 Pkw mit eventuell Corona-Infizierten“, klagt er. „Es ist eine Schande, was dort abgeht.“ Mit so einem Vorgehen bekomme man die weitere Ausbreitung des Virus ganz sicher nicht in den Griff.

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung räumte ein, dass es hinten und vorne nicht geklappt hat am Dienstag. „Wir sind der Lage nicht mehr Herr geworden.“ Das Testzentrum sei überrannt worden. Vor allem Schüler, teilweise mit ihren Eltern, seien ohne Überweisung aufgekreuzt. Für Schulen gebe es spezielle Zeitfenster für Tests, vor den offiziellen Öffnungszeiten, erklärte Beigeordneter Peter Kiefer. Viele Schüler seien dann am Dienstag aber trotzdem zu den normalen Öffnungszeiten gekommen. In den vergangenen drei Tagen wurden laut Kiefer nach Anweisung durch das Gesundheitsamt Schüler aus acht Schulen getestet.

Über 100 Menschen sind nach Angaben von Kiefer am Dienstag ohne Überweisung durch den Hausarzt oder eine Anordnung durch das Gesundheitsamt zum Testzentrum gekommen. „Andere, die eine Überweisung hatten, konnten deshalb nicht bedient werden. Das ist ein Unding und keinem zuzumuten“, appelliert er an die Disziplin jedes Einzelnen. Wer auf eigene Faust komme, so betont der Katastrophenschutzdezernent, müsse am Testzentrum abgewiesen werden. „Wir gehen davon aus, dass das eine Ausnahmesituation war. Es laufen bereits Überlegungen, weiteres Personal zu rekrutieren, um mit veränderten Öffnungszeiten reagieren zu können.“ Schlimm: „Teilweise wurde unseren Helfern vor Ort sogar Gewalt angedroht. Das ist nicht hinnehmbar“, so Kiefer.

Am Mittwoch umorganisiert

Am Mittwoch wurde am Testzentrum umorganisiert. Wer ohne Überweisung kam, musste direkt umkehren. Zudem war die Anzahl der gemeldeten Tests nach Angaben einer Sprecherin weit unterhalb der Kapazitätsgrenze.

An den Rettungsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Arbeiter Samariter Bund, die in Vollschutz Tag für Tag die Abstriche nehmen, liegt es nicht, wenn es am Warmfreibad nicht rundläuft. „Wir könnten noch eine dritte Spur aufmachen“, sagt Venant Pirrotte, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter beim DRK. Derzeit werde auf zwei Spuren parallel getestet, das sei pro Abstrich eine Sache von nicht einmal zwei Minuten. ASB und DRK sind täglich mit neun Einsatzkräften vor Ort, Sanitätern, Kollegen des Rettungsdienstes und Ehrenamtlichen. „Die Tests gehen tagesaktuell an das Labor raus“, so Pirrotte. Er hoffe, dass es zu einer Entlastung komme, wenn das Testzentrum in Schwedelbach in der kommenden Woche wieder öffne.

Pirrotte bestätigt, dass am Dienstag zahlreiche Menschen ohne Überweisung den Betriebsablauf durcheinander gebracht haben. „Die können und dürfen wir nicht testen“, so der Leiter des Testzentrums beim DRK. Dafür reichten auch die Testkapazitäten nicht. Grundsätzlich gebe es außerhalb der Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, Extraschichten für ganze Schulklassen für Abstriche anzubieten. „Auch wenn es einen größeren Virus-Ausbruch in einem Unternehmen geben würde, könnten wir das außerhalb der Öffnungszeiten stemmen.“ Laut Pirrotte wurden am Montag 389 Abstriche genommen, am Dienstag 323, am Mittwoch lief der Betrieb wieder weitgehend normal, so Pirrotte am Abend.