Nach Stationen im Wertstoffhof in Erfenbach und am Warmfreibad sollen Rachenabstriche künftig in der Alten Eintracht genommen werden. Warum ein Umzug kommt, was genau geplant ist um warum es auch Schnelltests geben soll.

In dem neuen Corona-Testzentrum, das die Stadtverwaltung und das Westpfalz-Klinikum gemeinsam planen, wird es die erste öffentliche Anlaufstelle für Schnelltests geben. Das protestantische Gemeindezentrum Alte Eintracht in der Unionstraße ganz in der Nähe des Pfalztheaters sei dazu gut geeignet, erklärte am Mittwoch Beigeordneter Peter Kiefer. Das Westpfalz-Klinikum biete jetzt schon Schnelltests an, erläuterte der für das Gesundheitsamt zuständige Kreisbeigeordnete Peter Schmidt. Das Angebot solle aber ausgeweitet werden, beispielsweise, um Kita-Personal oder Schüler aus der Stadt und dem Landkreis zu testen, wenn es ein größeres Corona-Ausbruchsgeschehen gebe. Auch Betriebe könnten eventuell von dem Angebot profitieren, so Schmidt.

PCR-Tests werden wie bisher auch angeboten

Genommen werden sollen in der Alten Eintracht zudem jene Rachenabstriche, die im Labor auf Corona-Viren untersucht werden. Der Unterschied besteht laut Kiefer darin, dass Schnelltests an Personen erfolgen, die keinerlei Erkrankungssymptome aufweisen, aber kurzfristig die Gewissheit benötigen, sich aktuell nicht mit dem Virus infiziert zu haben. Das Ergebnis liege innerhalb von wenigen Minuten vor. Patienten, die Symptome haben, erhalten weiterhin so genannte PCR-Tests, die genauer sind, deren Ergebnis nach ein bis drei Tagen vorliegt.

Räumlichkeiten in Unionstraße ideal

„Der Vorteil eines gemeinsamen Testzentrums im Herzen der Stadt ist die sehr gute Erreichbarkeit. Die Räumlichkeiten erlauben eine gute Abwicklung“, so Kiefer. Es werde ein ganz anderes System geben als bisher. In Erfenbach waren die Bürger mit dem Auto vorgefahren und konnten für die Tests im Wagen sitzen bleiben. Am Warmfreibad musste im Auto gewartet und dann zu Fuß zu den Testzelten marschiert werden. Künftig findet alles drinnen statt. Das System sei sicher, so Kiefer. „Begegnungen vermeiden wir durch ein separates Zwei-Wege-System mit getrennten Zu- und Ausgängen“, erklärte der Beigeordnete und Katastrophenschutzdezernent. Es seien ausreichend Büro- und Lagerräume vorhanden, zudem Toiletten sowie Platz für Wartende. Durch die Synergieeffekte könne Personal eingespart werden. Wichtig ist Kiefer ein Umzug des Testzentrums noch aus einem anderen Grund. Er will das Warmfreibad rechtzeitig für die kommende Freibadsaison vorbereiten.

Derzeit 100 Corona-Tests am Tag

Ein genauer Termin für die Öffnung des Testzentrums in der Alten Eintracht steht noch nicht fest. Ab Februar macht die protestantische Gemeindeverwaltung Platz für die Umnutzung. „Wir wollen schnellstmöglich starten. Die Details hinsichtlich Personalbedarf, Ablauf, Organisation und Öffnungszeiten müssen noch geplant werden. Wir stehen ganz am Anfang“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Weichel. Froh ist Weichel, dass sich der zuständige Dekan Richard Hackländer sofort bereit erklärt hat, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Im Testzentrum am Warmfreibad werden aktuell im Schnitt täglich 100 PCR-Tests gemacht.