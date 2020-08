Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach steht ab sofort auch Reiserückkehrern aus Risiko- und Nichtrisikoländern offen. Das hat der Leiter des Corona-Krisenstabs, Kreisbeigeordneter Peter Schmidt, am Mittwochmorgen mitgeteilt. „Wir wollen damit die niedergelassenen Ärzte und die Corona-Praxen in Stadt und Kreis entlasten.“

Wer sich testen lassen will, findet auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern unter www.kaiserslautern-kreis.de ein Formular, das heruntergeladen werden kann. Darin müssen neben den Personalien auch der Ort der Urlaubsreise sowie eventuell bereits vorgenommene Tests vermerkt werden. Das Formular ist dann ans Lauterer Gesundheitsamt zu mailen. Dort wird eine Überweisung für das Schwedelbacher Testzentrum ausgestellt, erläutert Schmidt das Vorgehen.

Für Menschen, die keinen PC besitzen, soll eine Hotline eingerichtet werden, kündigt er an. Ab kommender Woche werden die Öffnungszeiten des Testzentrums erweitert: Die Einrichtung ist dann montags, mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet. In dieser Woche steht das Zentrum noch am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr für Tests zur Verfügung. Das Testzentrum befindet sich auf einem Grundstück am Ortsausgang von Schwedelbach, gegenüber der provisorischen Rettungswache und unweit der Umgehungsstraße Richtung Reichenbach-Steegen.