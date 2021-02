Das Corona-Testzentrum ist in die Innenstadt umgezogen. Das Warmfreibad wurde geräumt, der Betrieb läuft ab Montag, 1. März, in der Alten Eintracht am Unionsplatz. Nach Angaben des Katastrophenschutzdezernenten Peter Kiefer werden die Patienten über die Straße Rittersberg in die Alte Eintracht geleitet. Nach einer Anmeldung und Abgleich der Überweisungsdaten geht es dann in die Unionskirche, wo die PCR-Tests stattfinden. Über die Unionsstraße verlassen die Patienten die zum Testzentrum umfunktionierte Kirche. „Wichtig ist, dass die Patienten für den Abstrich nur fußläufig an das Gebäude kommen. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, muss sich einen Parkplatz – zum Beispiel im umliegenden Altstadtparkhaus oder im Parkhaus Pfalztheater – suchen. Wir werden die Straße Rittersberg während der Abstrichzeiten für Autos vorsorglich absperren, damit es hier nicht zu unerwünschtem Parkverkehr rund um das Testzentrum kommt“, erklärte Kiefer.

Tests auch in Schwedelbach möglich

PCR-Tests mit ärztlicher Überweisung sind in der Alten Eintracht Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr möglich, im Testzentrum in Schwedelbach Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr. Die Abstrichstelle für die Schnelltests, die das Westpfalz-Klinikum künftig betreibt, wird voraussichtlich im Laufe der ersten Märzwoche in Betrieb genommen. Hier sollen für Kita- und Schulpersonal anlasslose Antigen-Schnelltests angeboten.