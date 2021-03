Insgesamt zwölf Corona-Schnell-Test-Zentren verteilt auf alle sechs Verbandsgemeinden werden am Montag an den Start gehen, um sogenannte Antigen-Schnelltestungen anzubieten. Dies hat die Kreisverwaltung am Freitagabend mitgeteilt. Bürger hätten die Möglichkeit, einmal wöchentlich eine anlasslose und kostenlose PoC-Schnelltestung in einer selbstausgewählten Teststelle durchführen zu lassen. Termine in den Testzentren des DRK können über die Hotline 0800/9324283 oder auf der Homepage unter www.kv-kl-land.drk.de vereinbart werden. Dort sind auch die Adressen aller Testzentren aufgelistet. Die Terminvereinbarung für das Testzentrum des MVZ in Rodenbach erfolgt über die Nummer 0151/64193419 oder unter info@schneider-diabetes.de. Der Malteser Hilfsdienst bietet die Tests ohne vorherige Terminvereinbarung zu den angegebenen Öffnungszeiten an.