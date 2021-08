Beschädigt wurde der Container einer Corona-Teststation in Weilerbach in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Täter warfen vermutlich Glasflaschen gegen die Außenwand des Containers und verursachten dadurch Schaden an diesem, berichtet die Polizei. Zudem wurde ein an dem Container angebrachtes Plakat heruntergerissen und ein Rollladen auf der Rückseite des Containers beschädigt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692250 bei ihr zu melden.