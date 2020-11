Gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt Kaiserslautern: Wer sich künftig im Testzentrum am Warmfreibad oder in Siegelbach auf das Coronavirus testen lässt, kann sein Ergebnis künftig online abrufen.

Das hat Landrat Ralf Lesmeister am Freitag bekanntgegeben. Dazu erhalten die Menschen, die zum Abstrich kommen, eine Patienten-ID. Das Testergebnis können sie unter www.corona.lab-kl.de einsehen. Eine gesonderte Mitteilung des Befundes durch das Gesundheitsamt erfolgt dann nicht mehr. Laut Lesmeister liegt das Testergebnis im Schnitt innerhalb von 48 Stunden vor. Damit erhalten viele Betroffene schneller Klarheit als bisher. Er verwies auf einen Strategiewechsel beim Gesundheitsamt, wo viele Abläufe digitalisiert wurden. Wer sich auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen lässt, erhält künftig auch ein Informationsblatt mit klaren Verhaltenshinweisen. Wurde jemand positiv getestet, muss sich die Person häuslich absondern und auf weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes warten. Auch ein negatives PCR-Ergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion mit dem Virus nicht aus. Deshalb muss auch jene Personengruppe die Quarantänemaßnahmen weiterhin einhalten. Bei Menschen, die wegen eines Verdachts auf eine Ansteckung in Quarantäne sind, wird diese in der Regel auch bei einem negativen Testergebnis in der Regel erst nach 14 Tagen aufgehoben, erklärte die Leiterin des Gesundheitsamtes, Christiane Steinebrei.