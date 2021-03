Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner dauerhaft unter einen Wert von 35 sind weitere Lockerungen möglich. Das hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zuletzt vereinbart. Die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern unterbieten diese Marke schon seit geraumer Zeit deutlich. Am Dienstag gab das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz die Inzidenz in der Stadt mit 13,1 an, im Landkreis mit 15,3 – wenn man die stationierten US-Streitkräfte mitrechnet. Damit gehören Stadt und Kreis laut Statistik des Robert-Koch-Institutes auch bundesweit zu den Musterschülern. Ein Wermutstropfen: Hoffnung auf weitere Erleichterungen, die über die Maßnahmen vom 1. März hinausgehen, gibt es trotz der aktuell guten Werte nicht. Als Kommune dürfe man die Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes zwar verschärfen, auf eigene Faust Lockerungen oder Öffnungen zu veranlassen, sei aber nicht möglich, erläutert Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Bevölkerung hält sich an Vorgaben

Es wäre verfehlt zu denken, die guten Werte seien einzig Resultat der Anstrengungen vor Ort. „Das ist nur die halbe Miete“, sagt Weichel. Die Arbeit des Krisenstabs in Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsbehörden tragen aber zu der positiven Entwicklung bei, so der OB. Entscheidend sei zudem, dass sich die Bevölkerung weitgehend an die Auflagen hält. Auch wenn die Akzeptanz etwas nachlasse, wie Weichel feststellt.

Seit Beginn der Krise gab es, Stand Montagabend, in der Stadt insgesamt 2362 Corona-Infektionen, im Landkreis waren es 2612, die US-Streitkräfte zählten 235 bestätigte Fälle. 146 Menschen sind mit einer Corona-Infektion gestorben. Binnen einer Woche, von 22. Februar bis 1. März, zählte das Gesundheitsamt in der Stadt elf Neuinfektionen, drei bei den Streitkräften und 18 im Landkreis, die sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden verteilen: Bruchmühlbach-Miesau (3), Enkenbach-Alsenborn (3), Landstuhl (6), Otterberg-Otterbach (2), Ramstein-Miesenbach (3) und Weilerbach (1).