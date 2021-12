Bis auf Weiteres werden kleinere Geschäftsstellen geschlossen, das hat die Sparkasse Kaiserslautern am Montag mitgeteilt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sei die Entscheidung getroffen worden. Für die Kunden bleiben in der Stadt Kaiserslautern die Servicestellen am Stiftsplatz, am Pfaffplatz und am Davenportplatz sowie im Landkreis die Filialdirektionen in Enkenbach-Alsenborn, Otterberg, Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Weilerbach zu den bekannten Geschäftszeiten geöffnet. Die SB-Bereiche stünden in jeder Filiale unverändert zur Verfügung, und das Kunden-Service-Center werde personell verstärkt, um Anliegen telefonisch von zu Hause erledigen zu können. Das Kunden-Service-Center ist unter der Telefonnummer 0631 3636 0 erreichbar. Beratungstermine mit Kundenberatern fänden weiterhin nach vorheriger Terminvereinbarung statt.