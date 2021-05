Weil die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt Kaiserslautern konstant und zuletzt deutlich unter 150 lag, ist ab heute, Samstag, wieder Termin-Shopping in Kaiserslauterer Geschäften möglich. Doch nach einigen Tagen der Entspannung ist der Wert am Freitag wieder deutlich gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) gab die Inzidenz für die Stadt mit 148 an, beziehungsweise mit 138,8 unter Einbeziehung der US-Streitkräfte. Deutlich besser sieht es da im Kreis Kaiserslautern aus. Dort lag die Inzidenz laut Lua am Freitag bei 96,2, rechnet man die US-Streitkräfte mit ein bei 82,3.

Bei der Anzahl der bestätigte Neuinfektionen ergibt sich ein ähnliches Bild: Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Donnerstag 51 neue Corona-Infektionen, 19 im Kreis und 32 in der Stadt. Am Freitag kamen laut Gesundheitsamt in der Stadt 35 weitere Neuinfektionen dazu. Im Landkreis waren es dagegen lediglich zwölf Fälle: einer in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, sechs in der VG Landstuhl, je zwei in den Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Ramstein-Miesenbach sowie einer in der VG Weilerbach.