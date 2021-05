Laut Landesuntersuchungsamt (Lua) ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Kaiserslautern am Montag auf 128 gesunken. Am Sonntag hatte das Lua den Wert mit 144 angegeben. Bezieht man die hier stationierten US-Streitkräfte ein, lag die Inzidenz am Montag bei 120. Für den Kreis Kaiserslautern gab das Lua den Wert mit 151 an, beziehungsweise mit 129,1 bei Einbeziehung der US-Streitkräfte. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Montag 51 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 26 in der Stadt und 25 im Kreis.

Wie die Stadt mitteilte, sind laut Bernhard Thiele vom Institut für Immunologie und Genetik aus Kaiserslautern inzwischen 90 Prozent der Infizierten an der britischen Virusvariante erkrankt, auch die brasilianische Variante sei hier angekommen. Thiele und seine Mitarbeiter haben einen Test entwickelt, mit dem schneller als bisher geprüft werden kann, ob Infizierte an Virusmutationen erkrankt sind. Die Technologie kommt auch beim hiesigen Gesundheitsamt zum Einsatz.