In Kaiserslautern werden bis zum Jahreswechsel keine Corona-Schutzimpfungen stattfinden. Auch mobile Impftrupps werden in den nächsten Tagen nicht in die Seniorenheime kommen. Darüber haben Stadt- und Kreisverwaltung am Mittwoch informiert. Kaiserslautern und der Landkreis sind zunächst nicht bei der ersten Impfstoffversorgung im Land Rheinland-Pfalz berücksichtigt, weil sie bei der Stichtagsbetrachtung vom 16. Dezember unter der Durchschnittsinzidenz des Landes von damals 169,6 lagen, erklärte Landrat Ralf Leßmeister. Von daher werden die ersten Impfungen im neuen Jahr starten.