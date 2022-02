Zwei Polizeibeamte sind beim Einsatz rund um die als Spaziergänge apostrophierten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen am Montag verletzt wurden. Wie Polizeisprecher Michael Hummel auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet, wurde ein Beamter in die Hand gebissen. Die Sache ging laut Hummel relativ glimpflich ab, weil der Beamte Einsatzhandschuhe trug. Bei einem sich an den Biss anschließenden Gerangel wurde ein weiterer Beamter verletzt, er zog sich Schürfwunden zu. Die Polizisten hatten den Mann kontrolliert, weil er zuvor die Beamten beleidigt hatte, heißt es im Polizeibericht. Der Demonstrant erhält nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wie Hummel berichtet, war es der erste Zwischenfall in dem Zusammenhang in Kaiserslautern, bei dem Beamte zu Schaden kamen, bisher seien die Demonstrationen in Kaiserslautern immer „relativ entspannt“ gelaufen. Die Anzahl der Teilnehmer an den montäglichen Corona-Protesten nimmt aus Sicht der Polizei in den vergangenen Wochen immer weiter ab. Am Montag waren in Kaiserslautern nach Polizeiangaben rund 280 Menschen unterwegs.