Etwa 400 Menschen zogen am Montagabend durch die Innenstadt, um gegen die Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie zu protestieren. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die Behörden werteten die als Spaziergang apostrophierte Zusammenkunft als Versammlung, die Polizei machte per Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Regeln – Maskenpflicht und Abstand – aufmerksam. Der Großteil der Teilnehmer kam den Aufforderungen der Polizei nicht nach, Masken wurden nur vereinzelt getragen, Abstand wurde größtenteils nicht eingehalten. Die Polizei machte Video- und Bildaufnahmen von dem Demonstrationszug. Zudem erteilten die Beamten Platzverweise, stellten die Identität von einigen Teilnehmern fest und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ab etwa 18.30 Uhr hatte sich eine Menschenmenge nahe dem Stiftsplatz formiert, die dann durch Innenstadt und Fußgängerzone zog. Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, sei zu beobachten, dass der Zulauf zu den so genannten Spaziergängen „in Kaiserslautern zumindest stagniert oder sogar tendenziell rückläufig ist“. Der Höhepunkt war der Montag nach Weihnachten mit rund 1500 Teilnehmern gewesen.