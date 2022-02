Auch am vergangenen Montag waren in Kaiserslautern wieder so genannte Montagsspaziergänger unterwegs. Mit den Versammlungen wollen die Teilnehmer ihren Protest gegen die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausdrücken. Nach Polizeiangaben trafen sich in Kaiserslautern „etwa 300 Teilnehmer an verschiedenen Örtlichkeiten und zogen durch die Innenstadt“. Damit waren am Montag nur etwa halb so viele Menschen unterwegs als noch in der Vorwoche. Der Protest verlief friedlich, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auch an anderen Orten in der Westpfalz trafen sich Menschen, um gegen Corona-Regeln zu protestieren. In Landstuhl, Kusel, Waldmohr und Winnweiler waren jeweils weniger als 20 Menschen unterwegs. In Rockenhausen zählte die Polizei 25 Teilnehmer. Wo die Polizei Verstöße feststellte, wiesen die Beamten die Personen explizit darauf hin und stellten die Identität der Betroffenen fest. rhp/bld