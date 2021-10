Corona-Patienten, die im Westpfalz-Klinikum behandelt werden, sind meist nicht geimpft, vor allem jene mit schwererem Verlauf. Laut Stand vom Freitag werden derzeit insgesamt zwölf Patienten wegen Corona stationär behandelt, zehn am Standort Kaiserslautern und zwei am Standort Rockenhausen, teilt das Klinikum auf Nachfrage mit. Im Lauterer Klinikum liegen sieben Patienten auf den Isolierstationen; drei davon sind vollständig geimpft, vier ungeimpft. Auf den Intensivstationen sind drei Corona-Patienten, zwei davon werden invasiv beatmet; sie sind alle ungeimpft. Die zwei Patienten am Standort Rockenhausen liegen auf der Isolierstation und sind ungeimpft. In Kusel und Kirchheimbolanden wird derzeit niemand wegen Corona stationär behandelt. Die Impfquote des Klinik-Personals liegt inzwischen bei rund 90 Prozent, informiert der Kliniksprecher außerdem.