An der Otfried-Preußler-Grundschule Otterberg gibt es drei positive Coronafälle, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, auf Anfrage mitteilt. Mit weiteren Fällen wird allerdings gerechnet. Denn das Gesundheitsamt habe die Schulleitung darüber informiert, dass es sich um eine Mutationsvariante handelt. Der Kreis der Kontaktpersonen aus Kategorie eins vergrößere sich dadurch automatisch.

Präsenzunterricht ausgesetzt

Westrich zufolge mussten daher am Mittwoch vier Klassen, sechs Lehrkräfte und eine Notbetreuungsgruppe in Quarantäne geschickt werden. Für Donnerstag und Freitag wurde der Präsenzwechselunterricht ausgesetzt und wieder auf Fernunterricht umgestellt. Eine Notbetreuung wurde aber zunächst angeboten. „Falls im Laufe des Tages weitere positive Testergebnisse dazukämen, kann es sein, dass auch keine Notbetreuung mehr angeboten werden darf. Dies entscheiden Gesundheitsamt und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dann kurzfristig“, stellte der Bürgermeister am Donnerstagnachmittag fest.

