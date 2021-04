Weil die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der Schwelle von 50 lag, wird die Stadt Kaiserslautern voraussichtlich weitergehende Corona-Beschränkungen erlassen. Das kündigte Oberbürgermeister Klaus Weichel am Montag an.

Schärfere Schutzmaßnahmen vorgesehen

Grundlage ist die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die vorsieht, dass eine Allgemeinverfügung gemäß eines Musters des Landes erlassen wird, falls der Inzidenzwert einer Kommune an drei aufeinanderfolgenden Tagen zwischen 50 und 100 liegt. Diese Allgemeinverfügung, die zum nächstmöglichen Termin Inkrafttreten soll, umfasst Schutzmaßnahmen, die über die Bestimmungen der aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung hinausgehen. Sie betreffen beispielsweise den Einzelhandel und den Breitensport. Am Dienstag soll laut Weichel darüber entschieden werden.

Die Pläne der Stadt, Corona-Modell-Kommune zu werden, erfahren damit einen Dämpfer. Denn Voraussetzung für die Anerkennung ist eine dauerhafte Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50.