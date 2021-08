Corona: Alarmstufe rot vorprogrammiert

Die Stadt Kaiserslautern ist am Freitag auch in die Corona-Gefahrenstufe orange gekommen. Das war nach den letzten Zahlen am Mittwoch und Donnerstag zu erwarten. Nach den Zahlen des Gesundheitsamts von Freitagabend ist in Kaiserslautern nunmehr die Alarmstufe rot vorprogrammiert. Das ist ein Ausrufungszeichen für alle, das den Ernst der Situation beschreibt.

Pfaff-Gelände: Maroder Boden

Wer sich auf dem früheren Pfaff-Gelände umschaut, der stellt schnell fest, dass Erdarbeiten im Westen des Geländes das Bild bestimmen. Große Flächen werden ausgekoffert, das mit Altlasten aus der Vergangenheit vermischte Erdreich auf großen Haufen gesammelt, die Fläche mit neuer Erde ausgekleidet. Es bedeutet großen Aufwand, es bedeutet hohe Kosten. Der Nähmaschinenhersteller Pfaff hat auf dem Gelände offenbar Entsorgung wie bei Hempels unterm Sofa betrieben. Die heutige Erkenntnis zeigt, dass es richtig war, nur die wirklich erhaltenswerten Gebäude auf dem Gelände für die Zukunft zu sichern und nicht den ganzen Gebäubestand zu erhalten, wie das vor Jahren auch mal gefordert worden war. Es hätte ansonsten bedeutet, dass marode Hallen saniert worden wären, der Boden darunter aber marode geblieben wäre.

Merz-Besuch: Stiller Besuch

Es sollte ein großer Tag für den CDU-Kreisvorsitzenden Michael Littig werden. Seit’ an Seit’ wollte er sich am Samstagabend in der Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadions mit Friedrich Merz, dem Kandidaten für den Bundesvorsitz der CDU und womöglich noch mehr, dem Parteivolk präsentieren. Nicht nur, dass er Kaiserslautern in den Blickpunkt rücken wollte. Er wollte damit auch selbst punkten. Wollte dokumentieren, dass er als Bundesschatzmeister der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Kontakte hat, eine politische Größe wie Friedrich Merz nach Kaiserslautern zu bringen. Littig befindet sich derzeit im (Vor-)Wahlkampf. Er möchte Bundestagsabgeordneter im nächsten Jahr werden. Als ersten Schritt muss er dazu das parteiinterne Rennen um die Bundestagskandidatur für sich entscheiden. Littig hatte sich alle Mühe gegeben, um die Veranstaltung mit Friedrich Merz in der Nordtribüne zu ermöglichen. Er hatte Luftfilter/UV-Filter gekauft, Grenzen gezogen, FFP2-Masken für alle organisiert. Großen Aufwand betrieben. Der Schutz vor dem Coronavirus ging schließlich aber vor. Es bleibt somit bei einem stillen Besuch von Friedrich Merz im Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und im Fraunhofer-Zentrum.

Brass Band: Lebendige Innenstadt

Es ist manchmal gar nicht so schwer, eine lebendige Innenstadt zu schaffen. Eine Brass Band machte es am vergangenen Samstag vor. Mit Sousaphon, Schlagzeug, Saxophon und Posaune begeisterte sie die Menschen vor der Adler-Apotheke. Es war ein Erlebnis, der Band zuzuhören. Der Platz bebte, und die Menschen dankten den Musikern mit vielen Scheinchen im Instrumentenkasten. Ein Beispiel, wie Citymanagement wirken könnte. Es braucht nicht gleich ein üppiges Programm wie „Swinging Lautern“ sein ...

Mähroboter: Erkennbarer Verdruss

Er wurde im Sportausschuss belächelt. Der Mölschbacher CDU-Mann Klaus Müller plädierte gegen den Zuschuss für einen Mähroboter bei der TSG Kaiserslautern. Er sah die Igel in Gefahr, die nachts von dem Roboter erfasst und verletzt werden könnten. Jetzt, da die Wildtierhilfe das Problem Mähroboter thematisiert hat, sieht das der ein oder andere womöglich etwas anders. Und erinnert sich daran, dass Klaus Müller in seiner Sorge um die Igel doch nicht ganz daneben lag. Es hilft ihm vielleicht etwas über den Ärger hinweg, dass seine Fraktion ihn zwar zunächst unterstützte in seinem Antrag, den Zuschuss nicht zu gewähren, sich dann aber doch einigelte und der Beihilfe zustimmte. Erkennbar, sehr zu seinem Verdruss.

Erfenbach: Tolle Aktion

Und was gibt es sonst noch Neues in der Großstadt? Auf eine tolle Weihnachtsaktion bin ich in Erfenbach gestoßen. Der dortige Heimatverein mit seinem Vorsitzenden Reiner Kiefhaber bewirbt eine Aktion „Weihnachtsbaum an jedem Haus“. Für zehn Euro liefert er einen Tannenbaum, der festlich geschmückt, vors Haus gestellt werden kann. Garantierte Lieferung vor dem Ersten Advent. Eine Aktion zum Nachahmen, erst recht in Corona-Zeiten.