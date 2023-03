Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum dürfen behinderte Menschen, die in einer inklusiven Wohngruppe mit Außenbereich leben, nicht genauso auf die Straße gehen wie ihre nichtbehinderten Mitbewohner? Für die Lebenshilfe Westpfalz ist dies vollkommen unverständlich. Der Vater eines behinderten Sohnes wird in einem Brief an die zuständige Sozial- und Gesundheitsministerin deutlich.

Laura (26) und Kathrin (29) leben in einer von der Lebenshilfe Westpfalz getragenen Wohngemeinschaft im früheren Nordbahnhof von Kaiserslautern. Es ist eine inklusive Wohngruppe. Das