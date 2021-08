Die Anzahl der Corona-Infektionen stieg zuletzt in der Stadt Kaiserslautern und den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und dem Donnersbergkreis wieder an. In den Krankenhäusern ist die Lage an der Corona-Front derzeit aber noch relativ entspannt. Die Situation sei aktuell nicht mit der in der dritten Welle Anfang des Jahres zu vergleichen, sagt Dennis Kolter, Sprecher des Westpfalz-Klinikums, auf Anfrage der RHEINPFALZ. An den vier Standorten des Westpfalz-Klinikums werden derzeit acht Corona-Patienten behandelt. Am größten Standort des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern sind sieben Corona-Patienten stationär aufgenommen. „Drei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, zwei müssen beatmet werden“, teilt Kolter mit. In Kusel und Kirchheimbolanden – Patienten von dort wurden zuvor schon in Rockenhausen behandelt – sind es derzeit keine. In Rockenhausen befindet sich, Stand Freitagnachmittag, ein Corona-Patient auf Isolierstation.

Keine Patienten auf der Intensivstation in Landstuhl

Ähnliches Bild am Landstuhler Nardini-Klinikum: „Wir haben auf der Intensivstation derzeit keine Patienten – zum Glück“, sagt Pflegedirektor Thomas Frank auf Anfrage. In den vergangenen Wochen habe die Anzahl der Corona-Patienten auf der Covid-Station bei maximal vier gelegen.

Wie viele der derzeit im Krankenhaus behandelten Patienten nicht beziehungsweise nicht vollständig geimpft sind, darüber führt das Klinikum keine Statistik. Allerdings könne man „grundsätzlich sagen, dass Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen, häufig nicht geimpft sind“, betont der Kliniksprecher.