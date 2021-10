Die Corona-Lage in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist nach wie vor entspannt. Seit rund zwei Wochen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut Daten des Landesuntersuchungsamtes (Lua) in Stadt und Kreis meist zwischen 50 und 60 – bei wenigen Ausnahmen. Am Donnerstag gab das Lua den Wert für die Stadt mit 56,5 an, für den Kreis mit 58,7, beide liegen damit unter dem Landesschnitt von 64,7. Am höchsten ist die Inzidenz weiterhin in der Altersgruppe der Menschen unter 20 Jahren: bei 100 in der Stadt und bei 127,2 im Kreis. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz sind die Leitindikatoren Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und der Anteil der Covid-Erkrankten an der Intensivkapazität maßgeblich für die geltende Corona-Warnstufe. Alle drei Indikatoren liegen in Stadt und Kreis aktuell im Bereich der Warnstufe eins. Laut Landesuntersuchungsamt gab es am Donnerstag 24 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 18 im Landkreis und sechs in der Stadt Kaiserslautern.