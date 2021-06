Für Samstag hat das Gesundheitsamt des Landkreises lediglich vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, alle positiven Testergebnisse stammen aus der Stadt. Das zurückgehende Infektionsgeschehen schlägt sich auch in den Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner nieder. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet am Sonntag eine Inzidenz von 36 für die Stadt. Berücksichtigt man die hier stationierten US-Streitkräfte lag die Inzidenz bei 33,8. Für den Landkreis Kaiserslautern gab das Lua die Inzidenz mit 17 an, beziehungsweise mit 14,5 bei Berücksichtigung der Streitkräfte. Der Kreis lag damit unter dem Landesdurchschnitt, der mit 24,6 angegeben wurde.