Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Kaiserslautern über dem Schwellenwert von 35. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes hervor, das die Inzidenz für die Stadt am Donnerstag mit 41,3 und die des Landkreises mit 38,7 angab, jeweils unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte. Am Vortag hatte die Inzidenz der Stadt noch bei 34,7 gelegen, im Kreis bei 45,2.

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Donnerstag insgesamt 18 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 16 in der Stadt und zwei im Landkreis. Je einer wurde in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg registriert.