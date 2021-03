Was die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner angeht, steht der Landkreis Kaiserslautern aktuell besser da als die Stadt. Die US-Streitkräfte mit einbezogen, liegt die Inzidenz im Kreis aktuell bei 15,3. Den Wert für die Stadt gab das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mit 30,9 an. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt des Kreises für Kaiserslautern 15 bestätigte Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Die positiven Testergebnisses seien allerdings nicht einer bestimmten Einrichtung zuzuordnen, wie Landrat Ralf Leßmeister in den sozialen Medien erläuterte. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt eine weitere Neuinfektion in der Stadt. Im Landkreis waren es gestern fünf bestätigte Fälle: drei bei den Streitkräften und je einer in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Otterbach-Otterberg.