Die Hoffnung war vergebens: Während im Landkreis am Sonntag Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten, gilt in der Stadt weiterhin die Bundesnotbremse. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) gab die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Stadt am Donnerstag mit 107 an, beziehungsweise mit 100,3 unter Einbeziehung der US-Streitkräfte. „Mir tut das extrem leid. Ich kann jeden Bürger verstehen, der jetzt enttäuscht ist“, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel. Hatte man doch auf Lockerungen am Sonntag gehofft.

Zahlen des RKI sind maßgeblich

Um aus der Bundesnotbremse zu fallen, muss die Inzidenz in der Stadt laut Bundesinfektionsschutzgesetz fünf Werktage hintereinander unter 100 liegen. Am übernächsten Tag treten dann Lockerungen in Kraft, erläutert die Stadtverwaltung. Maßgeblich sind hierbei allein die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), nicht die des Landesuntersuchungsamts. Die Meldungen des RKI sind dabei stets einen Tag zeitversetzt. So lag die Inzidenz gemäß Lua in Kaiserslautern am Samstag, 15. Mai, erstmals wieder unter 100, so die Stadt. Beim RKI erschien dieser Wert folglich in der Übersicht vom Sonntag, 16. Mai. Da Sonntage nicht mitgezählt werden, der Wert stattdessen an „fünf aufeinanderfolgenden Werktagen“ unter 100 liegen muss, begann die Zählung der fünf Tage am Montag, 17. Mai. Die Inzidenz in der Stadt hätte laut RKI also frühestens am Freitag fünf Werktage in Folge unter 100 liegen können. „Dies ist jedoch nicht gegeben, da das Lua vor wenigen Stunden eine Inzidenz von 107 vermeldet hat, so dass dies der Wert sein wird, den das RKI morgen veröffentlichen wird“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Fünf-Tage-Kette ist damit nach vier Tagen unterbrochen.

Gesundheitsamt kann keine Hotspots ausmachen

Wegen des Feiertags am kommenden Montag kann die Stadt nun frühestens am Sonntag, 30. Mai, aus der Notbremse fallen. Dafür müsste das RKI für die Stadt aber am Samstag, 22. Mai, sowie von Dienstag bis Freitag kommender Woche Inzidenzen von unter 100 melden.

Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Donnerstag je 17 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Kreis und Stadt. „Die Infektionen lassen sich nicht auf Familien oder Einrichtungen zurückverfolgen“, erläuterte Weichel. Das bestätigte auch das Gesundheitsamt, das keinen Hotspot ausmachen konnte.