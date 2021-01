Am Donnerstag fand ein landesweiter Kontrolltag zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Zwischen 8 und 22 Uhr führten kommunale Ordnungsbehörden gemeinsam mit der Polizei auch in der Westpfalz zahlreiche Kontrollen durch.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums 552 Personen. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde, so die Polizei. Insgesamt wurden 203 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 187 Verstöße gegen die Maskenpflicht, neun Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen und sieben Verstöße gegen das Abstandsgebot. In vielen Fällen beließen es die Beamten bei einer mündlichen Ermahnung.

Fazit des Tages laut Polizei: Der Großteil der Bürger hält sich an die derzeit gültigen Vorschriften.