Krisen oder Konflikte bleiben in kaum einer Familie aus: Schwierigkeiten in der Erziehung, Probleme in der Schule, Trennung oder Scheidung. So manche Eltern fühlen sich überfordert, sind unsicher oder ratlos. Findet sich aus eigener Kraft keine Lösung, ist professionelle Hilfe gefragt. Die bietet die Erziehungs- und Familienberatung im Haus der Diakonie Kaiserslautern. Sie steht auch Kindern und Jugendlichen offen, denen etwas auf der Seele liegt.

„Die Probleme, mit denen die Menschen sich an uns wenden, sind ganz unterschiedlicher Natur. Mal geht es um familiäre Konflikte, mal hakt es in der Partnerschaft. Manchmal stellt die Trennung der Eltern alle Beteiligten vor eine Herausforderung, die sie nicht alleine bewältigen“, sagt Erziehungswissenschaftler und Fachbereichssprecher Marc Becker. Ein Großteil der Ratsuchenden seien Eltern, deren Kinder Verhaltensauffälligkeiten an den Tag legen oder Probleme in der Schule haben, aufgrund einer Teilleistungsschwäche oder weil sie gemobbt werden. „Aber wir bieten auch grundsätzliche Lebensberatung an“, ergänzt Becker.

In der Kaiserslauterer Stelle, die ein siebenköpfiges interdisziplinäres Team umfasst, bekommen die Klienten Unterstützung bei der Bewältigung ihres Problems. Ein Angebot der öffentlichen Jugendhilfe, das kostenlos ist und Vertraulichkeit garantiert, da die Mitarbeitenden der Schweigepflicht unterliegen. Auch Jugendliche nutzten dieses Angebot, wenn sie Sorgen drücken. Becker: „Manchmal ist es schon mit einem Gespräch getan, in anderen Fällen begleiten wir die Menschen über Monate oder Jahre hinweg, eine zeitliche Begrenzung der Beratung gibt es nämlich nicht.“ Dabei gehe nicht darum, fertige Lösungen zu präsentieren, sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. „Wir arbeiten ressourcenorientiert, das heißt, zu schauen, wo die Fähigkeiten des einzelnen liegen, die er zur Problembewältigung nutzen kann“, erklärt der Erziehungswissenschaftler.

Beratung gibt’s auch beim Spaziergang

Anders als gewohnt findet der Kontakt mit den Ratsuchenden coronabedingt seit dem Frühjahr 2020 telefonisch oder per Videoberatung statt, wenn möglich auch auf Spaziergängen. Die Pandemie sei zwar selten Hauptthema in den Gesprächen, schwinge aber oft mit. Becker: „Denn die Einschränkungen und zusätzlichen Anforderungen wirken sich auf die Familien aus. Je nach den Rahmenbedingungen und der individuellen Situation erleben die einen das stärkere Miteinander durchaus positiv, für andere wird es zu einer weiteren Belastung. Vor allem, wenn finanzielle Sorgen oder existenzielle Ängste im Spiel sind.“

Auch an Kindern und Jugendlichen gehe die außerordentliche Situation nicht spurlos vorbei. „Seit Ende vergangenen Jahres stellen wir fest, dass mehr Menschen unter depressiven Krisen leiden. Weil die gewohnten Alltagsstrukturen fehlen, ihnen der reduzierte Kontakt zu Freunden und Großeltern sowie mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten in der Freizeit zu schaffen machen. Manche kommen auch mit dem Homeschooling nicht zurecht.“ In Summe führe das leicht zu Frust, Lust- und Antriebslosigkeit. Um gegenzusteuern empfiehlt Marc Becker Eltern, auch an Homeschooling-Tagen nicht auf feste Abläufe zu verzichten und die gewohnte Routine einzuhalten. „Denn beides bietet Sicherheit und Orientierung. Außerdem ist es wichtig, auf gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Schlaf zu achten. Und gut für sich selbst zu sorgen, indem man etwas macht, was einem gut tut.“

Angebote gegen Langeweile machen

Im Rahmen der Möglichkeiten sollten soziale Kontakte gepflegt werden, der Medienkonsum sei dagegen deutlich in Grenzen zu halten. „In Familien, in denen Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig angesagt sind, kann es schon mal zu Spannungen kommen, besonders, wenn sie nicht gewöhnt sind, den ganzen Tag zusammen zu sein. Dann gilt es, sich für eine Weile zurückzuziehen und die Emotionen herunterzufahren, um die Situation zu entschärfen. Grundsätzlich ist es ratsam, Gefühle und negative Gedankenschleifen wahrzunehmen und zu lernen, wie man sie reguliert. Dabei müssen Kinder und Jugendliche unterstützt werden“, so der 44-jährige Erziehungswissenschaftler.

Was tun, wenn Kinder vor Langeweile quengeln? „Am besten ist es natürlich, sich rechtzeitig Dinge zu überlegen, damit es erst gar nicht zu einem längeren Leerlauf kommt. Eltern können ihren Nachwuchs im Haushalt mit einbinden, ihnen kleine Aufträge erteilen. Oder sie helfen ihnen, selbst Ideen zu entwickeln. Wenn das nicht klappt, sollten sie ihnen eine Beschäftigung anbieten.“

Telefongespräche haben durchaus Vorteile

Die Coronakrise bedeute zwar eine Umstellung in vielen Bereichen, habe aber auch ihre positiven Seiten, räumt Becker ein und verweist auf die telefonische Beratung. „Manchen Menschen fällt es leichter, sich am Telefon zu öffnen. Gerade wenn es sich um schambesetzte Themen wie etwa häusliche Gewalt, Sexualität oder Essstörungen handelt. Außerdem erspart diese Weise der Beratung den Klienten den Anfahrtsweg zu uns.“ Die Videoberatung ermögliche es wiederum, einen Einblick in das häusliche Umfeld des Ratsuchenden zu bekommen, wenn auch nur als kleinen Ausschnitt. „Aber schon das kann manchmal hilfreich sein.“