Die Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner sind in Stadt und Landkreis Kaiserslautern auf über 400 geklettert. Das geht aus der Meldung des Landesuntersuchungsamtes (Lua) vom Donnerstag hervor. Demnach liegt der Wert im Kreis bei 407,3, in der Stadt bei 451,2. Wie Landrat Ralf Leßmeister informierte, sei es am Mittwoch zu Problemen bei der Datenübertragung gekommen. Betroffen davon war nicht nur das Gesundheitsamt Kaiserslautern, sondern unter anderem auch Neuwied. In Folge nicht übertragener Fälle waren die Inzidenzen am Mittwoch daher verfälscht und deutlich gesunken. Für den Landkreis wurde der Wert mit 263,5 angegeben, in der Stadt mit 325, nicht wie am Mittwoch fälschlicherweise berichtet mit 235. Die Anzahl der am Donnerstag in die Statistik des Lua eingeflossenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 242 für den Kreis, 237 für die Stadt – fiel nun dementsprechend höher aus. Wie Leßmeister erklärte, werden die gemeldeten Fälle dem Datum der Laborbestätigung zugeordnet. Die hohen Inzidenzen in Kreis und Stadt Kaiserslautern haben laut Landrat auch mit dem aktuell hohen Infektionsgeschehen bei den Amerikanern zu tun. „Wir stehen in regelmäßigem Austausch“, betonte Leßmeister, der bekräftigte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass sich die Infektionen einem bestimmten Ereignis zuordnen lassen.