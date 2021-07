Analog zur Entwicklung auf Bundesebene steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner auch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte lagen die Werte laut Landesuntersuchungsamt am Montag bei 16,9 in der Stadt und bei 11,3 im Kreis. Höhere Inzidenzwerte wurden zuletzt am 11. Juni in der Stadt und am 10. Juni im Landkreis registriert. Das Gesundheitsamt hat für Montag insgesamt 15 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, zehn in der Stadt und fünf im Landkreis. Je ein Fall wurde in den Verbandsgemeinden Landstuhl, Otterbach-Otterberg und Weilerbach registriert, zwei Infektionen waren es in Ramstein-Miesenbach. Außerdem wurde im Kreis ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.