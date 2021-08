Die Zahlen klettern, die Corona-Maßnahmen werden wieder verschärft: In Kaiserslautern ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 47,8 gestiegen. Damit gelten ab Sonntag wieder schärfere Einschränkungen. Eine Auswirkung: Höchstens 5000 Zuschauer dürfen am Montag ins Fritz-Walter-Stadion, um das Pokalspiel des FCK gegen Borussia Mönchengladbach zu verfolgen. Dies hat am Freitagnachmittag die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Nach Angaben aus dem Rathaus hat die Sieben-Tage-Inzidenz inm Stadtgebiet am Mittwoch mit 45,0 erstmals wieder den Schwellenwert von 35 überschritten. Am Donnerstag kletterte der Wert auf 47,8, der auch am Freitag noch Bestand hatte.

Damit werden gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung ab Sonntag Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten.

Konkret heißt dies unter anderem, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 und mit mehr als 500 Personen im Freien nicht mehr zulässig sind.

Damit dürften normalerweise auch nur 500 Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion. Allerdings hatte die Stadt im Einvernehmen mit dem Landes-Gesundheitsministerium eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die sieht vor, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 bis zu 20.000 Zuschauer ins Stadion dürfen. Bei einem Wert über 35 allerdings sieht die Ausnahmeregelung eine Höchstzahl von 5000 Zuschauern vor.