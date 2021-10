Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Stadt und Kreis Kaiserslautern etwa in Höhe des Landesdurchschnittes. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (Lua) hervor. Für den Kreis wird der Wert am Sonntag mit 53,9 angegeben, für die Stadt mit 53,6. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt bei 52,4. Von Sonntag, 10. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober, wurden dem Lua aus Stadt und Kreis Kaiserslautern insgesamt 150 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 72 Fälle aus der Stadt und 78 aus dem Kreis.