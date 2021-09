Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt Kaiserslautern ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag gesunken. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (Lua) hervor. Hatte die Inzidenz am Mittwoch unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte noch bei 118,5 gelegen, ist der Wert am Donnerstag auf 108,2 gesunken. Die Inzidenz liegt damit aber am dritten Tag in Folge über der Schwelle (100) zur Warnstufe zwei des Landes Rheinland-Pfalz. Auswirkung hat das allerdings nicht, weil die beiden anderen ausschlaggebenden Kriterien – die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz und die Rate der durch Corona-Patienten belegten Intensivbetten – unter den jeweiligen Schwellenwerten liegen. Erst wenn an drei aufeinanderfolgenden Werktagen zwei der drei Leitindikatoren die Schwellenwerte erreichen, ändert sich die Warnstufe. Die Inzidenz im Landkreis Kaiserslautern ist laut Lua im Vergleich zum Vortag (66) leicht auf 70 gestiegen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Donnerstag insgesamt 35 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 20 im Landkreis und 15 in der Stadt Kaiserslautern.