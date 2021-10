Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist laut Landesuntersuchungsamt (Lua) wieder gesunken. Unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte lag die Inzidenz im Kreis am Montag bei 51,5, in der Stadt bei 79. Für Kaiserslautern hatte das Lua den Wert vergangene Woche noch an drei Tagen mit über 100 angegeben. Laut Gesundheitsamt des Landkreises wurden am Montag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, 15 im Kreis und 12 in der Stadt.