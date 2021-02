Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Stadt Kaiserslautern ist laut Landesuntersuchungsamt (Lua) am Donnerstag unter die Schwelle von 50 gesunken. Zumindest, wenn man bei den Einwohnern auch Angehörige der US-Streitkräfte einrechnet. Dann liegt der Wert bei 47,8. Bleiben die Streitkräfte-Angehörigen außen vor, liegt der Wert bei 51. Laut Stadtsprecher Matthias Thomas war die Inzidenz in Kaiserslautern Ende Oktober über die Schwelle von 50 gestiegen, ab der eine Stadt oder ein Landkreis als Risikogebiet eingestuft wird. Damals wurde aber noch kein Inzidenzwert ausgewiesen, der die Streitkräfte-Angehörigen mit einschloss, erläuterte Thomas. Im Landkreis Kaiserslautern lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Donnerstag noch deutlich höher. Das Landesuntersuchungsamt beziffert den Wert auf 115,1. Werden die Angehörigen der Streitkräfte berücksichtigt, liegt die Inzidenz jedoch nur noch bei 98,5.

38 Neuinfektionen, ein Todesfall

Laut Gesundheitsamt des Landkreises Kaiserslautern haben sich am Donnerstag in Stadt und Kreis 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Sieben positive Testergebnisse sind der Stadt zuzuordnen, 31 dem Landkreis. Sie verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau (1 neuer Fall), Enkenbach-Alsenborn (1), Landstuhl (4), Otterbach-Otterberg (1), Ramstein-Miesenbach (9) und Weilerbach (13) sowie auf die Streitkräfte (2). Laut Gesundheitsamt ist in der Stadt Kaiserslautern zudem ein weiterer Mensch mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt wurden bis dato 128 Todesfälle erfasst, 81 in der Stadt und 47 im Landkreis.