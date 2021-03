Am Mittwoch war der Landkreis Kaiserslautern nach Wochen der scheinbaren Entspannung erstmals wieder in die Alarmstufe Rot gerutscht und gilt damit als Corona-Risikogebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist auch am Freitag weiter gestiegen. Laut Landesuntersuchungsamt (Lua) lag sie bei 69,4, ohne Anerkennung der Stationierungsstreitkräfte gar bei 81,1. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt insgesamt 18 bestätigte Neuinfektionen im Kreis – nahezu gleichmäßig über alle Verbandsgemeinden verteilt. In der Stadt Kaiserslautern kamen zehn Neuinfektionen dazu. Die Inzidenz der Stadt liegt laut Lua bei 34,7, beziehungsweise bei 37 ohne Anerkennung der US-Streitkräfte.

Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der gemeldeten Todesfälle in Stadt und Kreis im Vergleich zum Freitag vor einer Woche um 15 gestiegen ist. Laut Gesundheitsamt handelte es sich dabei allerdings hauptsächlich um Fälle, die aus den Vormonaten, teils sogar aus 2020 nachgemeldet wurden.

Unsere Tabelle zeigt, wie viele bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus das Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie bis Freitag, 19. März, gemeldet hat und wie viele bis Freitag, 26. März, in Stadt und Kreis dazu gekommen sind. Daraus ergeben sich die Neuinfektionen der vergangenen Woche.