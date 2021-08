Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Kaiserslautern weiterhin über dem Schwellenwert von 35. Weil diese Schwelle in der vergangenen Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, gelten seit Sonntag wieder schärfere Corona-Schutzmaßnahmen in der Stadt. So sind in geschlossenen Räumen keine Veranstaltungen mit mehr als 350 Personen erlaubt, im Freien dürfen bei Veranstaltungen nicht mehr als 500 Menschen zusammenkommen. Am Dienstag gab das Landesuntersuchungsamt (Lua) die Inzidenz unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte mit 48,8 an. Am Vortag lag der Wert bei 44,1. Für den Landkreis Kaiserslautern meldete das Lua am Dienstag eine Inzidenz von 30,7. Sie lag damit geringfügig über dem Wert von Montag (29,1).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldete am Dienstag derweil 17 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, elf in der Stadt und sechs im Landkreis. In der Verbandsgemeinde Landstuhl wurden drei neue Infektionen registriert, zwei in der Verbandsgemeinde Weilerbach und einer in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach.